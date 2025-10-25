Замминистра: В Азербайджане каждый второй студент учится в вузах бесплатно по госзаказу

В Азербайджане каждый второй студент получает образование бесплатно, по госзаказу, заявил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли.

По его словам, в последние годы в стране наблюдаются положительные тенденции в сфере образования: растет как число поступающих в вузы, так и количество мест, финансируемых государством.

«Ежегодно около 500 наших студентов обучаются за границей по государственным стипендиям и образовательным программам», - добавил он.

Источник: Report