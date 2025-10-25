Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» после освобождения вылетел из Баку

Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов после освобождения из-под стражи вылетел из Баку.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Второй корреспондент Sputnik Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи», - сказала дипломат.

Напомним, что в июле суд избрал в отношении Белоусова и еще одного сотрудника агентства Sputnik Азербайджан Игоря Картавых меру пресечения в виде ареста на четыре месяца. Им инкриминировались статьи, связанные с мошенничеством, незаконным предпринимательством и легализацией добытого преступным путем имущества.

Ранее в этом месяце Игорь Картавых был переведен под домашний арест, после чего он был освобожден и выехал в Москву.