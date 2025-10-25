Стоит ли бояться ящура: 1news объясняет, можно ли покупать мясо и молочку

Вспышка ящура среди крупного рогатого скота стала одной из наиболее обсуждаемых тем последних дней в Азербайджане, вызвав широкий общественный резонанс и породив множество вопросов относительно масштабов распространения и возможной угрозы для людей.

Массовое заражение животных ящуром было зафиксировано в Джалилабадском районе в начале октября - как сообщается, в основном в селах Сархадабад и Адналы. По словам местных жителей, основным очагом заболевания является скотный рынок, работающий по воскресеньям.

В ответ на сложившуюся ситуацию по всей стране началась масштабная кампания по вакцинации животных. Параллельно проводятся профилактическая химическая дезинфекция и механическая очистка скотных рынков в целях предотвращения дальнейшего распространения болезни.

По неофициальным данным, опасения заметно отразились и на повседневной жизни. Так, есть сообщения о том, что в некоторых детских садах, во избежание потенциальных рисков, начали с осторожностью подходить к включению мясных блюд в рацион.

Ситуация вызвала тревогу среди населения - многие опасаются, насколько безопасно в такой ситуации приобретать мясо и другие продукты животного происхождения.

Чтобы прояснить ситуацию и ответить на волнующие жителей вопросы, редакция 1news.az обратилась к врачу-инфекционисту Полине Алиевой.

Врач-инфекционист Полина Алиева рассказала, что ящур представляет собой острое вирусное заболевание парнокопытных животных - таких, как коровы, овцы, козы и свиньи. По её словам, болезнь вызывает вирус рода Aphthovirus, который поражает слизистые оболочки полости рта, а также копыта, и, у молочных животных, вымя.

«В результате у животных появляются пузырьки и язвочки, они испытывают боль, перестают есть. Их общее состояние резко ухудшается, снижается удой», - пояснила специалист.

Алиева отметила, что для животноводства ящур представляет серьёзную проблему, поскольку приводит к снижению продуктивности, убою больных животных и, как следствие, к значительным экономическим потерям. Вспышки заболевания, по её словам, требуют введения карантинных мер и временного ограничения поставок продукции животного происхождения.

«Для человека ящур практически не представляет опасности. Случаи заражения людей этим вирусом крайне редки и, как правило, связаны с непосредственным контактом с больными животными или употреблением сырого, не прошедшего обработку молока. В Азербайджане за последние десятилетия не было зафиксировано ни одного случая заражения человека», - подчеркнула врач.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли опасаться приобретения мяса, Полина Алиева отметила, что при соблюдении санитарных норм мясная продукция абсолютно безопасна.

«Если мясо проходит ветеринарный контроль, правильно хранится и готовится, оно не представляет никакой угрозы. Даже в случае инфицирования животного вирус ящура быстро разрушается при термической обработке. Поэтому риск заражения через мясные продукты минимален. Главное -покупать мясо у надёжных продавцов и не употреблять его в сыром виде», - пояснила она.

По словам врача, особое внимание следует уделять молочным продуктам, в особенности, фермерскому сырому молоку.

«Вирус ящура может присутствовать в сыром молоке, но полностью уничтожается при пастеризации и кипячении. Пастеризованное молоко, йогурты и сыры фабричного производства не представляют опасности для человека», - добавила Полина Алиева.

Эксперт также сообщила, что в Азербайджане ветеринарные службы проводят проверки ферм, контролируют транспортировку и реализацию продукции. На некоторых рынках временно наблюдаются перебои с поставками молока и молочных продуктов. По словам врача, это связано не с риском для здоровья людей, а с карантинными ограничениями и снижением удоев у заболевших животных.

Полина Алиева напомнила, что фермеры обязаны немедленно сообщать ветеринарным службам о появлении признаков заболевания у животных и изолировать больных особей с тем, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Среди основных симптомов ящура у животных специалист выделила: повышение температуры; обильное слюнотечение и отказ от корма; появление пузырьков и язвочек на слизистой рта, языке и губах; поражение копыт и вымени; хромоту; снижение удоев.

Говоря о текущей ситуации в Азербайджане, врач отметила, что на некоторых фермах действительно были зафиксированы случаи заболевания ящуром среди животных.

«В связи с этим введены локальные карантинные меры и усилен контроль за перевозкой животноводческой продукции. При этом среди людей случаев заражения не выявлено, а санитарные службы подчёркивают, что риск для населения минимален», - сказала П. Алиева.

По её словам, основные последствия вспышки носят экономический характер - наблюдается временное сокращение производства молока и рост цен на отдельные продукты животного происхождения.

Полина Алиева также дала рекомендации для потребителей: покупать мясо и молочные продукты только у проверенных продавцов; не употреблять сырое молоко и непастеризованные продукты; готовить мясо при достаточной температуре; уточнять, прошли ли фермерские продукты термическую обработку.

«Ящур - это заболевание, опасное для животных, но не для человека. Соблюдение элементарных правил безопасности, покупка продукции из надёжных источников и правильная термическая обработка полностью исключают риск заражения. Ситуация в Азербайджане находится под контролем, и поводов для тревоги нет - ни мясо, ни молочные продукты не представляют угрозы для здоровья людей», - заключила врач-инфекционист Полина Алиева.

В связи с этим вопросом мы также обратились за официальным комментарием в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В ответ на запрос 1news.az, в Агентстве подчеркнули, что контроль над убоем скота и реализацией мяса ведется на постоянной основе.

«Надзор за качеством продукции и соблюдением ветеринарно-санитарных норм является нашей ежедневной работой, которую осуществляют все подразделения и представители Агентства», - пояснили в АПБА.

Представитель ведомства отметил, что на фоне вспышки ящура контрольные меры могли быть усилены, однако подчеркнул неверность утверждений о том, будто это связано исключительно с данным заболеванием.

«Ежедневная работа по обеспечению продовольственной безопасности продолжается независимо от текущей ситуации. Новая информация в том, что в настоящее время активно ведется мониторинг на пунктах убоя, а также на районных рынках», - заключили в АПБА.