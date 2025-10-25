В крупнейшем Диснейленде за 10 дней погибли три человека

Третий человек погиб на территории крупнейшего в США Диснейленда во Флориде "Мир Уолта Диснея" (англ. Walt Disney World) менее чем за две недели.

Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

По их информации, инцидент со смертельным исходом произошел с мужчиной в отеле Disney's Contemporary Resort недалеко от парка Magic Kingdom. Причины произошедшего и личность погибшего не уточняются.

NYP подчеркивает, что это третья смертельная трагедия за последнее время. 17 октября Саммер Эквитц покончила с собой в этом же отеле Disney's Contemporary Resort, а 22 октября мужчине стало плохо на одном из аттракционов, позже он умер в больнице.

