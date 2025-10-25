 В крупнейшем Диснейленде за 10 дней погибли три человека | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В крупнейшем Диснейленде за 10 дней погибли три человека

First News Media15:39 - Сегодня
В крупнейшем Диснейленде за 10 дней погибли три человека

Третий человек погиб на территории крупнейшего в США Диснейленда во Флориде "Мир Уолта Диснея" (англ. Walt Disney World) менее чем за две недели.

Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

По их информации, инцидент со смертельным исходом произошел с мужчиной в отеле Disney's Contemporary Resort недалеко от парка Magic Kingdom. Причины произошедшего и личность погибшего не уточняются.

NYP подчеркивает, что это третья смертельная трагедия за последнее время. 17 октября Саммер Эквитц покончила с собой в этом же отеле Disney's Contemporary Resort, а 22 октября мужчине стало плохо на одном из аттракционов, позже он умер в больнице.

Источник: ТАСС

Поделиться:
236

Актуально

Политика

Скандал: дети Фазаила Агамалы не поделили лидерство в партии

Мнение

ЕС между стратегической автономией и сложными реалиями

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником

Мнение

Стоит ли бояться ящура: 1news объясняет, можно ли покупать мясо и молочку

В мире

На Западе сообщили о подготовке США новых санкций против России

В Британии за год ошибочно выпустили на свободу более 260 осужденных

В крупнейшем Диснейленде за 10 дней погибли три человека

Заключенные армянской тюрьмы устроили бунт

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

Туфан Эрхюрман одержал победу на выборах президента ТРСК - ОБНОВЛЕНО

В Люксенбурге состоялась встреча Хакана Фидана и Кайи Каллас

Над Саркози издеваются в тюрьме

Макрон пообещал Украине ракеты и истребители

Последние новости

Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» после освобождения вылетел из Баку

Сегодня, 16:42

ЕС между стратегической автономией и сложными реалиями

Сегодня, 16:33

На Западе сообщили о подготовке США новых санкций против России

Сегодня, 16:11

В Британии за год ошибочно выпустили на свободу более 260 осужденных

Сегодня, 15:50

В крупнейшем Диснейленде за 10 дней погибли три человека

Сегодня, 15:39

Скандал: дети Фазаила Агамалы не поделили лидерство в партии

Сегодня, 15:23

Завтра в некоторых регионах ожидаются дожди

Сегодня, 15:10

В Баку под предлогом покупки квартир в социальных домах присвоено 90 тыс. манатов у граждан

Сегодня, 14:56

Народная артистка Шахназ Гашимова перенесла операцию

Сегодня, 14:41

Заключенные армянской тюрьмы устроили бунт

Сегодня, 14:32

Азербайджанская киберполиция выявила масштабную схему торговли банковскими картами

Сегодня, 14:17

Бакинский государственный цирк представляет захватывающую программу с участием артистов из 6 стран - ФОТО

Сегодня, 14:02

Замминистра: В Азербайджане каждый второй студент учится в вузах бесплатно по госзаказу

Сегодня, 13:49

Японский турист погиб, упав со стены римского Пантеона

Сегодня, 13:37

Посол ЕС: Решения Баку и Еревана приближают регион к миру

Сегодня, 13:29

В Баку проходит выставка «Образование в Европе»

Сегодня, 13:21

Восстановлена надпись «Азербайджан» на барельефе Джалила Мамедгулузаде в Тбилиси

Сегодня, 13:17

В Насиминском районе Баку ночью задержаны 4 автохулигана

Сегодня, 13:11

Правила жизни Санубар Искендерли: «Всегда надо помнить, что счастье - это не конечный пункт, а сам путь»

Сегодня, 13:00

В Грузии задержали граждан Китая за попытку незаконного приобретения урана

Сегодня, 12:49
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10