Заключенные армянской тюрьмы устроили бунт

Заключенные уголовно-исполнительного учреждения (УИУ) «Артик» устроили бунт и применили силу в отношении его сотрудников, сообщает пресс-служба УИУ Минюста Армении.

24 октября сотрудники учреждения провели работы по изъятию не разрешенных к использованию предметов и не соответствующей установленным стандартам мебели. Это вызвало недовольство у заключенных.

«В связи с этим осужденные лица устроили бунт, продемонстрировав неуважительное и откровенно агрессивное поведение, а также применили физическую силу к служащим», - отмечено в сообщении.

Сотрудникам УИУ удалось стабилизировать ситуацию и взять ее под полный контроль.

Источник: Sputnik Армения