На Западе сообщили о подготовке США новых санкций против России

Команда президента США Дональда Трампа подготовила проект новых санкций, которые ударят по ключевым секторам российской экономики, они будут введены в случае отказа Москвы от прекращения конфликта с Киевом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что часть ретсрикций затронет банковский сектор РФ, а также инфраструктуру, обеспечивающую поставки нефти. По данным агентства, инициатором подготовки новых санкций выступила украинская сторона — Киев требовал отключить все российские банки от долларовой системы.

Источник подчеркнул, что глава Белого дома, вероятно, планирует наблюдать за реакцией российских властей на уже введенные санкции. Новые санкции, в свою очередь, не будут наложены в октябре, считает он.

Кроме того, по информации Reuters, администрация президента США выразила поддержку идее Евросоюза использовать замороженные активы России покупки вооружений Украине. В частности, обсуждается вопрос использования российских активов на территории американских штатов.

Источник: Gazeta.ru