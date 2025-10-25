На Западе сообщили о подготовке США новых санкций против России
Команда президента США Дональда Трампа подготовила проект новых санкций, которые ударят по ключевым секторам российской экономики, они будут введены в случае отказа Москвы от прекращения конфликта с Киевом.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что часть ретсрикций затронет банковский сектор РФ, а также инфраструктуру, обеспечивающую поставки нефти. По данным агентства, инициатором подготовки новых санкций выступила украинская сторона — Киев требовал отключить все российские банки от долларовой системы.
Источник подчеркнул, что глава Белого дома, вероятно, планирует наблюдать за реакцией российских властей на уже введенные санкции. Новые санкции, в свою очередь, не будут наложены в октябре, считает он.
Кроме того, по информации Reuters, администрация президента США выразила поддержку идее Евросоюза использовать замороженные активы России покупки вооружений Украине. В частности, обсуждается вопрос использования российских активов на территории американских штатов.
Источник: Gazeta.ru