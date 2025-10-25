 На Западе сообщили о подготовке США новых санкций против России | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

На Западе сообщили о подготовке США новых санкций против России

First News Media16:11 - Сегодня
На Западе сообщили о подготовке США новых санкций против России

Команда президента США Дональда Трампа подготовила проект новых санкций, которые ударят по ключевым секторам российской экономики, они будут введены в случае отказа Москвы от прекращения конфликта с Киевом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что часть ретсрикций затронет банковский сектор РФ, а также инфраструктуру, обеспечивающую поставки нефти. По данным агентства, инициатором подготовки новых санкций выступила украинская сторона — Киев требовал отключить все российские банки от долларовой системы.

Источник подчеркнул, что глава Белого дома, вероятно, планирует наблюдать за реакцией российских властей на уже введенные санкции. Новые санкции, в свою очередь, не будут наложены в октябре, считает он.

Кроме того, по информации Reuters, администрация президента США выразила поддержку идее Евросоюза использовать замороженные активы России покупки вооружений Украине. В частности, обсуждается вопрос использования российских активов на территории американских штатов.

Источник: Gazeta.ru

Поделиться:
469

Актуально

Политика

Скандал: дети Фазаила Агамалы не поделили лидерство в партии

Мнение

ЕС между стратегической автономией и сложными реалиями

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником

Мнение

Стоит ли бояться ящура: 1news объясняет, можно ли покупать мясо и молочку

В мире

На Западе сообщили о подготовке США новых санкций против России

В Британии за год ошибочно выпустили на свободу более 260 осужденных

В крупнейшем Диснейленде за 10 дней погибли три человека

Заключенные армянской тюрьмы устроили бунт

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

Обнаружена самая протяженная тропа динозавров в Европе

Эрдоган: «Турция будет и впредь защищать суверенные права и интересы ТРСК»

Над Саркози издеваются в тюрьме

Ограбление Лувра: новые факты о похищении бесценных украшений - ФОТО

Последние новости

Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» после освобождения вылетел из Баку

Сегодня, 16:42

ЕС между стратегической автономией и сложными реалиями

Сегодня, 16:33

На Западе сообщили о подготовке США новых санкций против России

Сегодня, 16:11

В Британии за год ошибочно выпустили на свободу более 260 осужденных

Сегодня, 15:50

В крупнейшем Диснейленде за 10 дней погибли три человека

Сегодня, 15:39

Скандал: дети Фазаила Агамалы не поделили лидерство в партии

Сегодня, 15:23

Завтра в некоторых регионах ожидаются дожди

Сегодня, 15:10

В Баку под предлогом покупки квартир в социальных домах присвоено 90 тыс. манатов у граждан

Сегодня, 14:56

Народная артистка Шахназ Гашимова перенесла операцию

Сегодня, 14:41

Заключенные армянской тюрьмы устроили бунт

Сегодня, 14:32

Азербайджанская киберполиция выявила масштабную схему торговли банковскими картами

Сегодня, 14:17

Бакинский государственный цирк представляет захватывающую программу с участием артистов из 6 стран - ФОТО

Сегодня, 14:02

Замминистра: В Азербайджане каждый второй студент учится в вузах бесплатно по госзаказу

Сегодня, 13:49

Японский турист погиб, упав со стены римского Пантеона

Сегодня, 13:37

Посол ЕС: Решения Баку и Еревана приближают регион к миру

Сегодня, 13:29

В Баку проходит выставка «Образование в Европе»

Сегодня, 13:21

Восстановлена надпись «Азербайджан» на барельефе Джалила Мамедгулузаде в Тбилиси

Сегодня, 13:17

В Насиминском районе Баку ночью задержаны 4 автохулигана

Сегодня, 13:11

Правила жизни Санубар Искендерли: «Всегда надо помнить, что счастье - это не конечный пункт, а сам путь»

Сегодня, 13:00

В Грузии задержали граждан Китая за попытку незаконного приобретения урана

Сегодня, 12:49
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10