Скандал: дети Фазаила Агамалы не поделили лидерство в партии - ОБНОВЛЕНО

Сын лидера партии «Ана Вэтэн» Фазаила Агамалы Эльчин Агмалы утверждает, что на съезде он был избран новым председателем этой партии.

По его словам, Фазаил Агамалы подал в отставку с поста председателя.

«На пост председателя было 4 кандидата. Кандидатуру Гюнай Агамалы выдвинул сам Фазаил Агамалы. А мою кандидатуру выдвинули делегаты съезда. Фазаил Агамалы пытался помешать мне выступить на съезде, и после моих настойчивых требований мне дали 5 минут для выступления. Видя такое отношение ко мне делегатов съезда, Фазаил Агамалы попытался сделать так, чтобы в зале выключили свет. Несмотря на это, я был избран председателем голосами более 100 из 155 делегатов съезда», - утверждает Э.Агамалы.

15:23

Сегодня на внеочередном съезде партии «Ана Вэтэн» разразился скандал.

Он произошел между претендовавшими на пост председателя в этой партии Гюнай и Эльчином Агамалы, детьми нынешнего лидера партии Фазаила Агамалы.

Как сообщил Ф.Агамалы, его сын попытался сорвать работу съезда, и в сложившейся ситуации делегаты поддержали решение о том, чтобы действующий председатель продолжал осуществлять руководство партией до следующего съезда.

Следует отметить, что по утверждению Э.Агамалы, 100 делегатов, участвующих в съезде, поддерживают его и сделают все возможное для достижения справедливого результата.

Источник: АПА