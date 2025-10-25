Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо руководителю Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю национального праздника этой страны — Дня Республики.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Весомые достижения Казахстана во всех сферах, его экономическое развитие, рост благосостояния населения и высокий авторитет на международной арене являются результатом проводимых под Вашим руководством масштабных реформ и Вашей неустанной деятельности», - говорится в письме.

В нем отмечается, что общность историко-культурных корней народов Азербайджана и Казахстана является одним из ключевых факторов, обусловливающих сотрудничество между двумя государствами.

«Отношения между нашими братскими странами развиваются в духе взаимного доверия и глубокого уважения. Договор «О стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан», 20-летие подписания которого отмечается в этом году, наглядно отражает стратегическую сущность наших межгосударственных связей», - подчеркивается в послании.

Ильхам Алиев отмечает, что интенсивность политических контактов между двумя странами, наличие взаимопонимания и активного диалога на высшем уровне создают благоприятную основу для дальнейшего углубления сотрудничества в различных областях, в частности, в торгово-экономической, энергетической, включая «зеленую» энергетику, транспортной, инвестиционной, информационно-технологической, культурно-гуманитарной и других сферах.

«Результаты и договоренности, достигнутые во время моего недавнего государственного визита в Вашу братскую страну, и подписанные нами документы являются наглядным примером нашей непоколебимой воли и решимости к дальнейшему углублению двусторонних отношений.

Убежден, что и впредь мы с успехом продолжим наши совместные усилия на пути укрепления азербайджано-казахстанского братства, надежного стратегического партнерства и союзничества, всестороннего расширения нашего сотрудничества», - подчеркнул азербайджанский лидер.