Завтра в некоторых регионах ожидаются дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 26 октября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако вечером местами возможны дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Умеренный юго-восточный ветер к вечеру сменится местами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 14–16°, днем — 19–22° тепла. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба, относительная влажность — ночью 80–85%, днем 65–70%.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно погода без осадков, однако днем начиная с северных и западных районов местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможны ливни, град, в высокогорных районах осадки перейдут в мокрый снег. Местами ожидается туман. Умеренный западный ветер днем в некоторых районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 11–16°, днем — 19–24°, в горах ночью — 3–7°, днем — 11–16° тепла.

