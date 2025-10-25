Бакинский государственный цирк представляет захватывающую программу с участием артистов из 6 стран - ФОТО
Бакинский государственный цирк после двухлетнего перерыва открыл свои двери для зрителей насыщенной международной программой.
24 октября состоялось открытие захватывающей программы с участием коллектива Бакинского государственного цирка, а также известных цирковых артистов из Венгрии, Казахстана, Грузии, Беларуси, Эфиопии и Аргентины.
В рамках программы зрители увидели захватывающие акробатические номера, потрясающее шоу иллюзионистов и развлекательные сценки, рассчитанные на все возрастные группы.
Бакинский государственный цирк приглашает жителей столицы и гостей города присоединиться к этому великолепному шоу.
Билеты можно приобрести на сайте iticket.az.
