В Баку под предлогом покупки квартир в социальных домах присвоено 90 тыс. манатов у граждан

Полиция задержала лицо, подозреваемое в мошенничестве, связанном с приобретением квартир в социальных домах, сообщили в МВД.

Сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции задержан 36-летний Илькин Акифоглу, подозреваемый в злоупотреблении доверием граждан и завладении их денежными средствами в особо крупном размере.

В ходе расследования установлено, что задержанный совершал мошенничество, давая гражданам ложные обещания помочь приобрести квартиры в социальных домах, и присвоил таким образом в общей сложности более 90 тысяч манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.