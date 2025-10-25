В Баку под предлогом покупки квартир в социальных домах присвоено 90 тыс. манатов у граждан
Полиция задержала лицо, подозреваемое в мошенничестве, связанном с приобретением квартир в социальных домах, сообщили в МВД.
Сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции задержан 36-летний Илькин Акифоглу, подозреваемый в злоупотреблении доверием граждан и завладении их денежными средствами в особо крупном размере.
В ходе расследования установлено, что задержанный совершал мошенничество, давая гражданам ложные обещания помочь приобрести квартиры в социальных домах, и присвоил таким образом в общей сложности более 90 тысяч манатов.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
