Эрдоган передал Трампу предложения по урегулированию конфликта в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передал американскому коллеге Дональду Трампу свои предложения по сектору Газа и инициативы по установлению мира в регионе.

Переговоры лидеров состоялись 25 сентября в Белом доме.

"В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом вопрос о прекращении кровопролития в Газе был первым в повестке дня. Мы выдвинули свои предложения по этому вопросу и указали пути выхода из сложившейся ситуации", - заявил турецкий лидер, выступая на открытии законодательного года в Великом национальном собрании (парламенте).

Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов.

Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.

Ранее сообщалось, что Катар, Египет и Турция настоятельно призывают палестинское движение ХАМАС принять план Трампа.

Источник: РИА Новости