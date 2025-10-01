Орбан пригрозил сбивать российские беспилотники

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа превосходит Россию во всех измерениях.

Он также пообещал сбивать российские беспилотники, если те появятся в воздушном пространстве страны, об этом об рассказал в подкасте Harcosok Órája.

«Мы сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему мы говорим так, будто мы слабы. Россия слаба по сравнению с нами, слаба в военном плане, экономически слаба и численно слаба», - сказал венгерский премьер.

Он добавил, что при необходимости Венгрия будет сбивать российские дроны. В то же время он раскритиковал позицию ряда стран Евросоюза, которые заявляли, «будто им грозит опасность» из-за БПЛА.

Источник: Лента.ру