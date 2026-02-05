В Саудовской Аравии начали выдавать паспорта верблюдам
Правительство Саудовской Аравии начало выдачу паспортов для верблюдов.
Об этом сообщило Министерство экологии, водных ресурсов и сельского хозяйства страны.
В документе будут указаны сведения о животном, его породе и владельце. Кроме того, паспорт содержит детальную карту проведённых вакцинаций, что необходимо для медицинского учёта и контроля инфекционных заболеваний среди копытных.
Введение паспортов упростит подтверждение прав собственности на верблюдов. По словам властей, эта мера направлена на создание надёжной базы данных о популяции животных и повышение эффективности работы животноводческой отрасли.
