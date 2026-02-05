Определен шорт-лист возможных представителей Азербайджана на конкурс «Евровидение 2026»

Азербайджан перешёл к следующему этапу отбора кандидата на международный песенный конкурс «Евровидение-2026».

Процесс отбора кандидата, который представит Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение-2026», продолжается в соответствии с намеченным планом.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу ITV.

В течение этого периода исполнители и авторы продемонстрировали высокий интерес к участию в конкурсе. В общей сложности на этап отбора поступило 100 заявок, в рамках которых было представлено 186 песен. Из них 107 направлены местными авторами и исполнителями, а 79 - зарубежными авторами, что свидетельствует о том, что примерно 57,5% композиций поступили от местных участников, а 42,5% - от международных.

На этапе первичной оценки поданные заявки были подробно проанализированы профессиональной комиссией, после чего к следующему этапу были приглашены 18 кандидатов.

Для приглашённых участников были организованы живые прослушивания и индивидуальные интервью. На этом этапе вокальные возможности кандидатов, их сценическая подача, потенциал для международной аудитории и соответствие формату «Евровидения» оценивались как профессиональной отборочной комиссией, так и специально сформированной фокус-группой.

По итогам проведённых оценок в настоящее время сформирован короткий список (short list), включающий трёх кандидатов для следующего этапа конкурса. Процесс отбора продолжается, и окончательное решение будет объявлено после дополнительных творческих и стратегических обсуждений.

Делегация Азербайджана продолжает работу по определению исполнителя и композиции, которые смогут представить страну на самом высоком уровне.