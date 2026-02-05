Приняты меры в отношении автомобилей посольств, нарушивших порядок парковки - ВИДЕО

В социальных сетях распространились видеокадры незаконной парковки нескольких автомобилей, включая машины посольств, на стоянке для такси в Баку.

На кадрах один из таксистов заявляет, что перед «Dəmirçi Plaza» невозможно остановиться для посадки или высадки пассажиров.

Как сообщил Qafqazinfo, в связи с этим начальник отдела Бакинской городской дорожной полиции (БШДПИ), майор полиции Тогрул Насирли, сообщил, что в отношении водителей, припарковавших свои автомобили на месте для такси, были приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством.