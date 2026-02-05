Девочка, убившая отца, защищая мать, отправлена под домашний арест

В отношении 15-летней девочки, обвиняемой в убийстве отца, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 4 месяца.

Соответствующее решение принято Низаминским районным судом, сообщает Report.

Так, прокуратура Низаминского района предъявила девочке обвинение по статье 126.3 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

2 февраля Руфат Гашимов, 1977 года рождения, получил ножевое ранение со стороны несовершеннолетней в одной из квартир Низаминского района. На следующий день он скончался в больнице, где проходил лечение.

Подозреваемая в совершении преступления была задержана.

Также ранее сообщалось, что конфликт разгорелся в квартире на улице Исмаила Мамедова.

Отмечалось, что 46-летний Руфат Ариф оглы Гашимов в ходе ссоры избил свою супругу. В ответ на это их 15-летняя дочь нанесла отцу ножевое ранение.

Пострадавший с колото-резаным ранением грудной клетки был доставлен в Сабунчинский медицинский центр, где ему провели операцию.