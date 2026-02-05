Почему посылки с Temu не доходят до покупателей в Азербайджане? - ПРИЧИНЫ

В последнее время в сфере электронной коммерции Азербайджана наблюдается напряженная ситуация: массовые задержки в доставке заказов, оформленных через популярную китайскую платформу Temu, вызывают шквал недовольства среди потребителей.

Группа обеспокоенных граждан, столкнувшихся с логистическим парадоксом, обратилась в редакцию Oxu.Az. Покупатели сообщают о странной технической нестыковке: несмотря на получение уведомлений о том, что их товары якобы покинули таможенный склад, до офисов карго-компаний посылки так и не добрались. Это создает ситуацию информационной неопределенности, когда товар фактически исчезает с радаров.

По словам пострадавших потребителей, мобильное приложение Temu отправляет уведомление о поступлении заказа на таможню, однако на этапе декларирования статус меняется на "покинул склад", что не соответствует действительности.

"Наш заказ не приходит уже больше месяца. Мы находимся в полном неведении относительно причин проблемы. Примечательно, что этот сбой касается исключительно платформы Temu. С доставкой и выдачей заказов с других международных площадок никаких задержек не наблюдается, что наводит на мысли о системной ошибке именно с этим поставщиком", - заявляют покупатели.

Для прояснения ситуации и поиска "исчезнувших" грузов журналист связался с представителем одной из карго-компаний. Сотрудник подтвердил, что проблема носит глобальный характер для местного рынка и затрагивает практически всех перевозчиков:

"Товары физически до нас не дошли. Все заказы заблокированы на таможне. Несмотря на то, что мы готовы произвести все необходимые выплаты и забрать груз, нам его не выдают. Таможенные инспекторы ссылаются на колоссальную загруженность и заявляют, что могут обрабатывать и выдавать лишь 200-300 посылок в день. Это капля в море, учитывая, что у каждой карго-компании на таможенных складах скопились тысячи коробок. Эти 200-300 выданных посылок распределяются по принципу лотереи - кому как повезет. Нам не предоставляют официальных причин отказа в выдаче уже оплаченных грузов. Абсурд ситуации в том, что граждане получают уведомления о доставке, приходят к нам, а товара нет. Мы не знаем истинного корня проблемы и не можем утверждать, является ли это ошибкой со стороны системы Temu или сбоем на нашей стороне".

В ответ на запрос редакции в Государственном таможенном комитете Азербайджана прокомментировали ситуацию, пролив свет на причины заторов. По данным ведомства, корень проблемы кроется в человеческом факторе и резком увеличении объема импорта.

"Согласно требованиям таможенного законодательства, любые грузы, заказываемые через почтовых перевозчиков, подлежат обязательному декларированию. В последнее время мы наблюдаем взрывной рост количества электронных заказов, что статистически неизбежно привело к увеличению числа нарушений. Наблюдается рост объема посылок, которые либо не задекларированы вовсе, либо задекларированы с ошибками и неточностями. Таможенные органы в данный момент ведут усиленную работу по урегулированию ситуации и устранению выявленных несоответствий. К сожалению, этот процесс проверки проблемных грузов влияет на скорость пропуска даже тех посылок, которые были оформлены правильно и вовремя. Мы ведем работу с операторами-перевозчиками, уточняя детали, и настоятельно рекомендуем не допускать подобных нарушений в будущем.

Просим заказчиков с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, которая носит временный характер и связана с пиковой нагрузкой на инфраструктуру", - заявили в ГТК.