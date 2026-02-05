 Почему посылки с Temu не доходят до покупателей в Азербайджане? - ПРИЧИНЫ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Почему посылки с Temu не доходят до покупателей в Азербайджане? - ПРИЧИНЫ

First News Media20:40 - Сегодня
Почему посылки с Temu не доходят до покупателей в Азербайджане? - ПРИЧИНЫ

В последнее время в сфере электронной коммерции Азербайджана наблюдается напряженная ситуация: массовые задержки в доставке заказов, оформленных через популярную китайскую платформу Temu, вызывают шквал недовольства среди потребителей.

Группа обеспокоенных граждан, столкнувшихся с логистическим парадоксом, обратилась в редакцию Oxu.Az. Покупатели сообщают о странной технической нестыковке: несмотря на получение уведомлений о том, что их товары якобы покинули таможенный склад, до офисов карго-компаний посылки так и не добрались. Это создает ситуацию информационной неопределенности, когда товар фактически исчезает с радаров.

По словам пострадавших потребителей, мобильное приложение Temu отправляет уведомление о поступлении заказа на таможню, однако на этапе декларирования статус меняется на "покинул склад", что не соответствует действительности.

"Наш заказ не приходит уже больше месяца. Мы находимся в полном неведении относительно причин проблемы. Примечательно, что этот сбой касается исключительно платформы Temu. С доставкой и выдачей заказов с других международных площадок никаких задержек не наблюдается, что наводит на мысли о системной ошибке именно с этим поставщиком", - заявляют покупатели.

Для прояснения ситуации и поиска "исчезнувших" грузов журналист связался с представителем одной из карго-компаний. Сотрудник подтвердил, что проблема носит глобальный характер для местного рынка и затрагивает практически всех перевозчиков:

"Товары физически до нас не дошли. Все заказы заблокированы на таможне. Несмотря на то, что мы готовы произвести все необходимые выплаты и забрать груз, нам его не выдают. Таможенные инспекторы ссылаются на колоссальную загруженность и заявляют, что могут обрабатывать и выдавать лишь 200-300 посылок в день. Это капля в море, учитывая, что у каждой карго-компании на таможенных складах скопились тысячи коробок. Эти 200-300 выданных посылок распределяются по принципу лотереи - кому как повезет. Нам не предоставляют официальных причин отказа в выдаче уже оплаченных грузов. Абсурд ситуации в том, что граждане получают уведомления о доставке, приходят к нам, а товара нет. Мы не знаем истинного корня проблемы и не можем утверждать, является ли это ошибкой со стороны системы Temu или сбоем на нашей стороне".

В ответ на запрос редакции в Государственном таможенном комитете Азербайджана прокомментировали ситуацию, пролив свет на причины заторов. По данным ведомства, корень проблемы кроется в человеческом факторе и резком увеличении объема импорта.

"Согласно требованиям таможенного законодательства, любые грузы, заказываемые через почтовых перевозчиков, подлежат обязательному декларированию. В последнее время мы наблюдаем взрывной рост количества электронных заказов, что статистически неизбежно привело к увеличению числа нарушений. Наблюдается рост объема посылок, которые либо не задекларированы вовсе, либо задекларированы с ошибками и неточностями. Таможенные органы в данный момент ведут усиленную работу по урегулированию ситуации и устранению выявленных несоответствий. К сожалению, этот процесс проверки проблемных грузов влияет на скорость пропуска даже тех посылок, которые были оформлены правильно и вовремя. Мы ведем работу с операторами-перевозчиками, уточняя детали, и настоятельно рекомендуем не допускать подобных нарушений в будущем.

Просим заказчиков с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, которая носит временный характер и связана с пиковой нагрузкой на инфраструктуру", - заявили в ГТК.

Поделиться:
347

Актуально

Политика

Трамп: Ильхам Алиев и Пашинян - действительно хорошие лидеры

Общество

Где и как они будут отбывать свои наказания? – ФОТО

Политика

Лейла Алиева встретилась в Абу-Даби с афганской активисткой Заркой Яфтали

Политика

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева опубликованы кадры с рабочего визита в ОАЭ

Общество

МВД разъяснило ситуацию с видеокадрами инцидента в Баку

Где и как они будут отбывать свои наказания? – ФОТО

Почему посылки с Temu не доходят до покупателей в Азербайджане? - ПРИЧИНЫ

Девочка, убившая отца, защищая мать, отправлена под домашний арест

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Семейная трагедия: что известно о супруге мужчины, покончившего с собой

Новые детали смерти обвиняемого в убийстве племянницы в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Мехрибан Алекперзаде назначена на новую должность

В Бешбармаге обнаружен караван-сарай - ФОТО

Последние новости

МВД разъяснило ситуацию с видеокадрами инцидента в Баку

Сегодня, 22:00

В России могут разрешить регистрацию автомобилей, угнанных в Европе

Сегодня, 21:40

Где и как они будут отбывать свои наказания? – ФОТО

Сегодня, 21:20

В Саудовской Аравии начали выдавать паспорта верблюдам

Сегодня, 20:40

Почему посылки с Temu не доходят до покупателей в Азербайджане? - ПРИЧИНЫ

Сегодня, 20:40

Трамп: Ильхам Алиев и Пашинян - действительно хорошие лидеры

Сегодня, 20:20

Определен шорт-лист возможных представителей Азербайджана на конкурс «Евровидение 2026»

Сегодня, 20:10

Девочка, убившая отца, защищая мать, отправлена под домашний арест

Сегодня, 19:57

Приняты меры в отношении автомобилей посольств, нарушивших порядок парковки - ВИДЕО

Сегодня, 19:45

Лейла Алиева встретилась в Абу-Даби с афганской активисткой Заркой Яфтали

Сегодня, 19:30

Трамп заявил, что заслуживает попасть в рай

Сегодня, 19:15

Валюта Великобритании упала на фоне политических рисков из-за файлов Эпштейна

Сегодня, 19:02

Обнародованы преимущества новой реформы в сфере пособий социального страхования

Сегодня, 18:45

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева опубликованы кадры с рабочего визита в ОАЭ

Сегодня, 18:30

Юридический форум «LEGIS», организованный PASHA Holding, успешно завершился - ФОТО

Сегодня, 18:15

Жители Кахраманмараша благодарят Азербайджан за вклад в восстановление зоны бедствия

Сегодня, 18:00

​​​​​​​На фоне семейного конфликта Бруклин Бекхэм удалил татуировку, сделанную в честь отца – ФОТО

Сегодня, 17:30

Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты - ФОТО

Сегодня, 17:19

Ильхам Алиев: Поддержка Азербайджаном усилий братской Турции в восстановительных и строительных работах - наглядное выражение наших дружественных отношений

Сегодня, 17:00

Суд принял решение по делу руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова

Сегодня, 16:58
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48