 Президент Ильхам Алиев поздравил «Карабах» с победой над «Копенгагеном» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил «Карабах» с победой над «Копенгагеном»

First News Media23:20 - 01 / 10 / 2025
Президент Ильхам Алиев поздравил «Карабах» с победой над «Копенгагеном»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил агдамский футбольный клуб "Карабах" с победой над датским "Копенгагеном" в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

"Поздравляю футбольный клуб "Карабах" и всю футбольную общественность Азербайджана с уверенной победой над чемпионом Дании – футбольным клубом "Копенгаген".

Одержав две яркие победы в двух матчах на групповом этапе самого престижного клубного турнира планеты, "Карабах" продолжает радовать наш народ, разделяя верхние строчки турнирной таблицы с гигантами мирового футбола", - говорится в публикации.

Поделиться:
314

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил «Карабах» с победой над «Копенгагеном»

Футбол

Лига Чемпионов: «Карабах» обыграл «Копенгаген» - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку пройдет «Диалог D-8 по климату и городам»

Спорт

Азербайджанские гимнасты в финале III Игр стран СНГ - ФОТО

Xроника

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Президентом Италии - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев поздравил «Карабах» с победой над «Копенгагеном»

Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Данию - ФОТО

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка в Наримановском районе Баку - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Ильхам Алиев почтил память шехидов Отечественной войны минутой молчания по случаю Дня памяти - ФОТО

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка в Наримановском районе Баку - ФОТО

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти - ФОТО

В Баку состоялось открытие первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета - ФОТО

Последние новости

Эльнур Насибов покинул должность председателя правления Фонда развития образования

Сегодня, 00:06

Трамп сообщил, что через четыре недели встретится с Си Цзиньпином

01 / 10 / 2025, 23:48

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Президентом Италии - ВИДЕО

01 / 10 / 2025, 23:25

Президент Ильхам Алиев поздравил «Карабах» с победой над «Копенгагеном»

01 / 10 / 2025, 23:20

Из-за обстрела ВС РФ на Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

01 / 10 / 2025, 23:00

Лига Чемпионов: «Карабах» обыграл «Копенгаген» - ОБНОВЛЕНО

01 / 10 / 2025, 22:47

Сенат США не смог принять проект о финансировании правительства

01 / 10 / 2025, 22:42

Премьер Палестины: Подготовлен план послевоенного восстановления Газы

01 / 10 / 2025, 22:20

Визит Серджо Маттареллы в Азербайджан - в центре внимания итальянской прессы - ФОТО

01 / 10 / 2025, 21:40

Посол Украины: Мы глубоко ценим поддержку Азербайджана

01 / 10 / 2025, 21:20

Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор и БТК увеличат транзитные возможности региона

01 / 10 / 2025, 21:00

Пашинян о Вашингтонском соглашении: Это реальность, и мир будет становиться все более институциональным

01 / 10 / 2025, 20:50

Пашинян отправился с рабочим визитом в Данию

01 / 10 / 2025, 20:40

В Баку пройдет «Диалог D-8 по климату и городам»

01 / 10 / 2025, 20:00

Задержаны продавцы поддельных наград и документов - ВИДЕО

01 / 10 / 2025, 19:45

Российские спортсмены: «Организация у вас отличная, нас встретили очень хорошо, всюду возят, вкусно кормят»

01 / 10 / 2025, 19:30

Азербайджанские гимнасты в финале III Игр стран СНГ - ФОТО

01 / 10 / 2025, 19:00

Международный комитет Красного Креста приостановил свою деятельность в Газе

01 / 10 / 2025, 19:00

Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Данию - ФОТО

01 / 10 / 2025, 18:52

Азербайджан, Турция и Грузия подписали меморандум в связи с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс

01 / 10 / 2025, 18:45
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30