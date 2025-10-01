Президент Ильхам Алиев поздравил «Карабах» с победой над «Копенгагеном»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил агдамский футбольный клуб "Карабах" с победой над датским "Копенгагеном" в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
"Поздравляю футбольный клуб "Карабах" и всю футбольную общественность Азербайджана с уверенной победой над чемпионом Дании – футбольным клубом "Копенгаген".
Одержав две яркие победы в двух матчах на групповом этапе самого престижного клубного турнира планеты, "Карабах" продолжает радовать наш народ, разделяя верхние строчки турнирной таблицы с гигантами мирового футбола", - говорится в публикации.
Danimarka çempionu “Kopenhagen” futbol klubu üzərində inamlı qələbə qazanması münasibətilə “Qarabağ” futbol klubunu, bütün Azərbaycan futbol ictimaiyyətini ürəkdən təbrik edirəm.
Planetin ən güclü klub turnirinin əsas mərhələsində 2 oyunda 2 parlaq qələbə əldə edən “Qarabağ”… pic.twitter.com/AvqFLrHdNU — İlham Əliyev (@azpresident) October 1, 2025