Ильхам Алиев наградил медалью «Терегги» сотрудников ЗАО AzerGold

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью «Терегги» сотрудников Закрытого акционерного общества AzerGold, имеющих особые заслуги в сфере развития горнодобывающей промышленности, в том числе разведки, разработки, добычи и переработки месторождений металлов в Азербайджане.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Медалью «Терегги» награждены:

Джаниев Ибрагим Мустафа оглу

Гусейнов Фуад Джамал оглу

Халафов Садиг Мири оглу

Исмаилов Тофиг Кёчари оглу

Гулиев Эмиль Эхтирам оглу

Мамедалиев Дадаш Шихмамед оглу

Мамедов Алескер Агамехди оглу

Талыбов Зекя Фамиль оглу.