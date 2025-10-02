В Стамбуле произошло землетрясение

Землетрясение произошло в регионе Мраморного моря, жители Стамбула ощутили толчки.

Около 14.55 мск жители города ощутили сильные толчки, в частности, шаталась мебель.

Некоторые из местных жителей начали паниковать, посетители ресторанов на западе города вышли на улицу.

Как сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям Турции, землетрясение магнитудой 5 произошло в 14:55 местного времени (совпадает с московским). В то же время сейсмообсерватория Босфорского университета уточнила, что магнитуда землетрясения составила 5,2, его эпицентр находился в Мраморном море в районе города Текирдаг.

Очаг залегал на глубине 6,7 км.

Сообщений о негативных последствиях землетрясения от турецких властей пока не поступало.

Источник: РИА Новости