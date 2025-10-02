Белый дом: администрация США в условиях шатдауна уволит тысячи госслужащих

Администрация президента США Дональда Трампа в условиях приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна) уволит тысячи государственных служащих.

Об этом заявила во время общения с журналистами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Это, вероятно, будет исчисляться тысячами [человек]", - заявила Ливитт, отвечая на соответствующий вопрос. "Печально, что Административно-бюджетному управлению Белого дома и всей остальной команде приходится этим заниматься", - продолжила пресс-секретарь Белого дома, утверждая, что это происходит исключительно по вине оппозиции в Конгрессе США в лице демократов, а не по инициативе президента-республиканца Трампа.