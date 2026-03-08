В Иране предупредили об опасности кислотных дождей после ударов по нефтехранилищам

Иранский Красный полумесяц предупредил население, что взрывы нефтехранилищ могут привести к кислотным дождям.

Соответствующую информацию ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

«Взрывы нефтяных складов приводят к попаданию в атмосферу и в облака большого количества токсичных соединений углеводородов и оксидов серы и азота, что в случае дождя очень опасно», — говорится в сообщении.

В случае выпадения таких дождей в ведомстве попросили граждан не выходить из дома, а если осадки застали на улице — спрятаться под бетонными или металлическими крышами. Кроме того, нельзя использовать воду из открытых источников, а при попадании капель на кожу — не промывать их проточной водой и не тереть, так как трение лишь ускоряет проникновение кислотных соединений в поры кожи.

8 марта США и Израиль нанесли удары по четырем нефтехранилищам Ирана, об этом сообщил представитель комиссии по энергетике парламента страны Исмаил Хосейни.

