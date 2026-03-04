Санчес поставил действия США против Ирана в один ряд с действиями России в Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес, отвечая на угрозы администрации Дональда Трампа прекратить торговлю с его страной, заявил, что Мадрид не поддержит военные действия США и Израиля против Иран, поставив их в один ряд с действиями России в Украине, которые, по его словам, также являются грубым нарушением международного права.

Санчес подчеркнул, что Испания не намерена пересматривать свою позицию по Ирану, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Как передает Politico, премьер-министр ясно дал понять, что угрозы экономических последствий не заставят Мадрид отказаться от принципиальной линии.

В телеобращении глава испанского правительства заявил: «Мы не собираемся занимать позицию, противоречащую нашим принципам и ценностям, из страха перед чьими-либо репрессалиями».

Он также отметил, что позиция Испании по Ирану логически продолжает ее подход к войне в Украине и конфликту в Газе. По словам Санчеса, Мадрид последовательно выступает против нарушения международного права и против попыток решать политические кризисы военным путем.

Проводя исторические параллели, премьер сравнил атаку США на Иран с вторжением в Ирак в 2003 году, подчеркнув, что подобные действия не привели к стабильности, а лишь усугубили региональную и глобальную нестабильность.

Санчес добавил, что не берется предсказывать последствия происходящего для Ирана, однако убежден: насильственная смена режима не создаст «более справедливого мирового порядка» и не улучшит условия жизни, а, напротив, приведет к росту экономической неопределенности и скачку цен на нефть и газ.

Напомним, ранее Мадрид заявил, что испанские военные базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера не будут предоставляться для операций США против Ирана без решения международных структур.

Дональд Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование авиабаз для атак на Иран. Американский президент обрушился на европейских союзников и заявил о готовности задействовать испанские базы несмотря на запрет Мадрида.

Также Трамп объявил о разрыве всех торговых связей с Испанией.