Путин ответил на слова Трампа о «бумажном тигре» - ВИДЕО

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о "бумажном тигре" в адрес России.

Выступая на пленарном заседании Валдайского дискуссионного клуба, Путин заявил, что Россия воюет не с украинской армией, а практически со всеми странами НАТО.

"Бумажный тигр? Ну идите тогда и разберитесь с этим „бумажным тигром“», — сказал Путин. "Россия все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной, а воюет практически со всеми странами НАТО", - сказал он. "Российская армия, российское государство и оборонная промышленность быстро адаптировались к этому вызову", - подчеркнул президент России.