Трамп предупредил о готовящемся серьезном ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что Иран сегодня получит очень сильный удар.

Об этом он написал в Truth Social.

«Сегодня Иран получит очень сильный удар! Всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели из-за плохого поведения Ирана в отношении районов и групп населения, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!», - написал он.

Источник: РИА Новости