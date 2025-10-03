МИД Пакистана: План Трампа по Газе не включает все предложения исламских стран

План урегулирования конфликта в секторе Газа из 20 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом, не учитывает все предложения, выдвинутые группой арабских и исламских стран.

Об этом заявил в парламенте Пакистана заместитель премьер-министра, глава МИД южноазиатского государства Исхак Дар.

По его словам, которые приводит агентство Reuters, план Трампа не включает всех их предложений.

Как сообщалось ранее, некоторые ключевые арабские и исламские страны внесли поправки к американской инициативе по прекращению огня в секторе Газа. Поправки, по данным источников, предполагают, что радикальное палестинское движение ХАМАС «вместо разоружения сложит оружие», а «границы сектора Газа будут контролировать международные силы».

Кроме того, арабские страны потребовали «полного вывода израильских войск из сектора Газа» и «создания в анклаве палестинской администрации технократов под наблюдением Совета Безопасности ООН».

Еще одним пунктом является обязательное участие Палестинской национальной администрации в будущем управлении сектором.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов.

Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период.

При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Источник: ТАСС