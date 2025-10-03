Задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов

Силовики по подозрению в убийстве задержали в Москве миллиардера Ибрагима Сулейманова.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В Москве задержан Ибрагим Сулейманов, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказал собеседник агентства. По его словам, речь идет об убийстве прошлых лет.

Отметим, что Сулейманов Ибрагим Амеевич - российский гражданин, родившийся 29 мая 1967 года в СССР, Дагестанская АССР, Рутульский район, село Рутул.

СМИ пишут, что Сулейманов известен как теневой миллиардер, криминальный партнёр олигархов, осуждённый по уголовным статьям за мошенничество и легализацию доходов, полученных преступным путём. Является зятем Платона Лебедева (экс-партнёра Ходорковского), отцом Расула Сулейманова, номинального владельца долей в системообразующих компаниях, и бенефициаром одной из ключевых ИТ-инфраструктур России — АО «Сирена-Трэвел».

Источник: ТАСС