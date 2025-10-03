 13-летнюю спортсменку из России дисквалифицировали за допинг | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

13-летнюю спортсменку из России дисквалифицировали за допинг

First News Media12:27 - Сегодня
13-летнюю спортсменку из России дисквалифицировали за допинг

13-летнюю российскую ски-альпинистку, занявшую на весеннем первенстве России по ски-альпинизму в Кирове призовое место, отстранили от соревнований на полгода за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщил ТАСС.

На момент нарушения спортсменке ещё не исполнилось 14 лет, её имя не разглашается. В допинг-пробе ски-альпинистки было обнаружено вещество преднизолон (глюкокортикоиды). Использование преднизолона запрещено только в соревновательный период. Он оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное действие, противошоковое действие.

Отстранение спортсменки завершится 28 февраля 2026 года.

Источник: Чемпионат

Поделиться:
281

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку не ожидается осадков

Политика

Эрсин Татар посетит Азербайджан

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией о встречах в рамках визита в Данию - ФОТО

Общество

Предупреждение от Госслужбы: Кибергруппа «Red Wolf» нацелилась на Азербайджан

Спорт

Азербайджанские гимнасты завоевали золотые и бронзовые медали на III Играх стран СНГ

Самые быстрые прямые и самые узкие повороты: Euronews рассказал о Гран-при Формула-1 в Баку - ВИДЕО

13-летнюю спортсменку из России дисквалифицировали за допинг

В Гяндже стартовал турнир по фехтованию на саблях среди юниорок - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Шеф «Макларен»: «Давайте не будем говорить о Баку»

Макс Ферстаппен благодаря триумфу на Гран-при Азербайджана обошел Шумахера

Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

Азербайджанские волейболисты одержали фееричную победу над Кыргызстаном - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Алексей Оверчук посетит Азербайджан

Сегодня, 14:35

Это была лишь минута юмора: премьер Албании о шутке над оговоркой Трампа

Сегодня, 14:28

МИД Пакистана: План Трампа по Газе не включает все предложения исламских стран

Сегодня, 14:15

В Финляндии призвали НАТО немедленно увеличить расходы на оборону

Сегодня, 14:10

Европарламент впервые проголосует по двум вотумам недоверия Еврокомиссии

Сегодня, 14:05

Bayraktar Teknoloji Azerbaycan запустила производство БПЛА

Сегодня, 13:53

В Азербайджане начало вещание новое радио

Сегодня, 13:47

В Баку пройдет Фестиваль космических фильмов: Расписание сеансов

Сегодня, 13:40

Эрсин Татар посетит Азербайджан

Сегодня, 13:30

Азербайджанские гимнасты завоевали золотые и бронзовые медали на III Играх стран СНГ

Сегодня, 13:25

Погода на субботу: В Баку не ожидается осадков

Сегодня, 13:23

Самые быстрые прямые и самые узкие повороты: Euronews рассказал о Гран-при Формула-1 в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

Аэропорт Мюнхена возобновил работу после инцидента с беспилотниками - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:00

В Иране заявили, что никогда не стремились использовать атом в немирных целях

Сегодня, 12:55

Ильхам Алиев поделился публикацией о встречах в рамках визита в Данию - ФОТО

Сегодня, 12:47

Предупреждение от Госслужбы: Кибергруппа «Red Wolf» нацелилась на Азербайджан

Сегодня, 12:40

Пашинян бьет тревогу: территория Армении тает

Сегодня, 12:37

Лукашенко призвал чиновников в Беларуси меньше говорить

Сегодня, 12:33

13-летнюю спортсменку из России дисквалифицировали за допинг

Сегодня, 12:27

В Армению прибыла делегация из США для реализации «маршрута Трампа»

Сегодня, 12:17
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30