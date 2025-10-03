Европарламент впервые проголосует по двум вотумам недоверия Еврокомиссии

Европарламент впервые в истории проголосует сразу по двум вотумам недоверия Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

Голосование пройдет на пленарной сессии в Страсбурге 9 октября, сообщил представитель Европарламента на брифинге в Брюсселе.

«В понедельник состоятся слушания по двум вотумам недоверия Еврокомиссии, глава Еврокомиссии выступит на этом заседании. Голосование состоится в четверг», - сообщил он.

Источник: ТАСС