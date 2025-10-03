Самые быстрые прямые и самые узкие повороты: Euronews рассказал о Гран-при Формула-1 в Баку - ВИДЕО

Гран-при Формулы-1 2025 года в Баку привлек около 13 000 гостей из Европы, Америки, Азии и Ближнего Востока, говорится в сюжете Euronews.

«Городская трасса, известная сочетанием одних из самых быстрых прямых в истории Формулы-1 с самыми узкими поворотами, вновь продемонстрировала непредсказуемые результаты», - отмечается в сюжете.

В нем говорится, что организаторы внедрили модернизированные защитные ограждения, которые сократили время установки с семи до пяти недель, а также обеспечили быстрый демонтаж в течение 12 часов для восстановления движения транспорта в городе.

«Две новые трибуны увеличили вместимость до более чем 20 000 мест, укрепив роль Баку как важного пункта проведения гонок Формулы-1 в мире», - подчеркивает издание.