В Финляндии призвали НАТО немедленно увеличить расходы на оборону

Европейские страны НАТО должны уже сейчас довести военные расходы до 3,5-5% ВВП, а не через 10 лет.

Такое мнение выразил в интервью телеканалу Euronews министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Соглашение между странами НАТО подразумевало готовность тратить 3,5% [ВВП на военные нужды] через 10 лет.

Нет, это нужно начать делать немедленно», - сказал он.

По словам министра, в системе коллективной обороны НАТО «есть бреши, которые необходимо быстро устранить». Как считает Хяккянен, такая ситуация сложилась ввиду отхода США от дел альянса, что вынуждает европейские страны увеличивать расходы и закупать американские вооружения и технику.

На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2035 году. При этом 3,5% будут направляться непосредственно на военные расходы, а остальные 1,5% - на выстраивание объектов инфраструктуры, которые могут быть задействованы в военное время.

Источник: ТАСС