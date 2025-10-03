 Предупреждение от Госслужбы: Кибергруппа «Red Wolf» нацелилась на Азербайджан | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Предупреждение от Госслужбы: Кибергруппа «Red Wolf» нацелилась на Азербайджан

Феликс Вишневецкий12:40 - Сегодня
Предупреждение от Госслужбы: Кибергруппа «Red Wolf» нацелилась на Азербайджан

В последние дни в международных источниках по кибербезопасности появились сообщения о том, что группа хакеров-активистов «Red Wolf», наряду с другими странами, якобы нацелилась и на Азербайджан.

В отчёте портала по кибербезопасности TechOwlShield отмечается, что хактивисты (группы, использующие компьютерные методы для продвижения политической повестки или социальных изменений) включили Азербайджан в список стран-целей в рамках расширяющейся в 2025 году кампании DDoS-атак, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности

«Red Wolf Cyber Team» - это хактивистская группа с политической мотивацией, основная цель которой заключается в распространении международных и региональных политических сообщений, выводе из строя онлайн-сервисов отдельных государств и организаций, а также в демонстрации защиты своих идеологических сторонников.

Портал TechOwlShield поделился некоторыми источниками и индикаторами, приведя примеры действий группы, направленных против ряда стран-членов НАТО и других государств.

В качестве стран-целей указаны Азербайджан, Франция, Израиль, Иордания, Португалия, Камбоджа, Болгария, Оман, Индия, Греция, цифровые системы Европейского Союза и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

Группа в основном осуществляет кибератаки типа DDoS, пытаясь нарушить работу информационных систем государственных органов, финансовых организаций и критической инфраструктуры.

Кибергруппа 6 августа 2025 года объявила о союзе с российской хактивистской группой NoName057(16), и всего через несколько часов Red Wolf запустила кибератаку на Министерство обороны Германии. В рамках операции, названной «Operation Germany», группа поделилась отчётом CheckHost, подтверждающим успешность DDoS-атаки на сайт министерства (нарушение доступности информационного ресурса).

Кибергруппа также смогла вывести из строя сайт chefinnensache.de, который занимается вопросами равных возможностей мужчин и женщин в бизнесе, представительством женщин на руководящих должностях и развитием политики разнообразия (diversity) в Германии. В обеих атаках Red Wolf публиковала критические хештеги и резкие политические послания, направленные против нескольких стран, включая Германию, Францию, Израиль и США. Агрессивная риторика группы и быстрая реализация угроз вызвали серьёзное беспокойство в европейском сообществе по кибербезопасности.

С учётом того, что целью атак является также Азербайджан, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности АР просит государственные органы обратить внимание на следующие меры:

- Усиление мониторинга сетей и систем;

- Своевременная проверка логов на предмет подозрительной активности;

- Внимательное отслеживание дополнительных нагрузок, разрывов соединений и других посторонних событий;

- Использование услуг DDoS mitigation и различных решений по информационной безопасности;

В случае выявления подозрительных ситуаций рекомендуется сообщать в Центр борьбы с компьютерными инцидентами - контактный телефон +994124353062, https://cert.gov.az/

Поделиться:
365

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку не ожидается осадков

Политика

Эрсин Татар посетит Азербайджан

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией о встречах в рамках визита в Данию - ФОТО

Общество

Предупреждение от Госслужбы: Кибергруппа «Red Wolf» нацелилась на Азербайджан

Общество

Bayraktar Teknoloji Azerbaycan запустила производство БПЛА

В Азербайджане начало вещание новое радио

Погода на субботу: В Баку не ожидается осадков

Предупреждение от Госслужбы: Кибергруппа «Red Wolf» нацелилась на Азербайджан

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Жаловавшийся на условия в детском доме №3 Мухаммед приговорен к 10 годам заключения

Погода на субботу: В Баку ожидаются ливни и сильный ветер

В Азербайджане с 1 октября стартует проект школьных автобусов

Какой будет погода в Баку в первый день октября?

Последние новости

Алексей Оверчук посетит Азербайджан

Сегодня, 14:35

Это была лишь минута юмора: премьер Албании о шутке над оговоркой Трампа

Сегодня, 14:28

МИД Пакистана: План Трампа по Газе не включает все предложения исламских стран

Сегодня, 14:15

В Финляндии призвали НАТО немедленно увеличить расходы на оборону

Сегодня, 14:10

Европарламент впервые проголосует по двум вотумам недоверия Еврокомиссии

Сегодня, 14:05

Bayraktar Teknoloji Azerbaycan запустила производство БПЛА

Сегодня, 13:53

В Азербайджане начало вещание новое радио

Сегодня, 13:47

В Баку пройдет Фестиваль космических фильмов: Расписание сеансов

Сегодня, 13:40

Эрсин Татар посетит Азербайджан

Сегодня, 13:30

Азербайджанские гимнасты завоевали золотые и бронзовые медали на III Играх стран СНГ

Сегодня, 13:25

Погода на субботу: В Баку не ожидается осадков

Сегодня, 13:23

Самые быстрые прямые и самые узкие повороты: Euronews рассказал о Гран-при Формула-1 в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

Аэропорт Мюнхена возобновил работу после инцидента с беспилотниками - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:00

В Иране заявили, что никогда не стремились использовать атом в немирных целях

Сегодня, 12:55

Ильхам Алиев поделился публикацией о встречах в рамках визита в Данию - ФОТО

Сегодня, 12:47

Предупреждение от Госслужбы: Кибергруппа «Red Wolf» нацелилась на Азербайджан

Сегодня, 12:40

Пашинян бьет тревогу: территория Армении тает

Сегодня, 12:37

Лукашенко призвал чиновников в Беларуси меньше говорить

Сегодня, 12:33

13-летнюю спортсменку из России дисквалифицировали за допинг

Сегодня, 12:27

В Армению прибыла делегация из США для реализации «маршрута Трампа»

Сегодня, 12:17
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30