Предупреждение от Госслужбы: Кибергруппа «Red Wolf» нацелилась на Азербайджан

В последние дни в международных источниках по кибербезопасности появились сообщения о том, что группа хакеров-активистов «Red Wolf», наряду с другими странами, якобы нацелилась и на Азербайджан.

В отчёте портала по кибербезопасности TechOwlShield отмечается, что хактивисты (группы, использующие компьютерные методы для продвижения политической повестки или социальных изменений) включили Азербайджан в список стран-целей в рамках расширяющейся в 2025 году кампании DDoS-атак, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности

«Red Wolf Cyber Team» - это хактивистская группа с политической мотивацией, основная цель которой заключается в распространении международных и региональных политических сообщений, выводе из строя онлайн-сервисов отдельных государств и организаций, а также в демонстрации защиты своих идеологических сторонников.

Портал TechOwlShield поделился некоторыми источниками и индикаторами, приведя примеры действий группы, направленных против ряда стран-членов НАТО и других государств.

В качестве стран-целей указаны Азербайджан, Франция, Израиль, Иордания, Португалия, Камбоджа, Болгария, Оман, Индия, Греция, цифровые системы Европейского Союза и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

Группа в основном осуществляет кибератаки типа DDoS, пытаясь нарушить работу информационных систем государственных органов, финансовых организаций и критической инфраструктуры.

Кибергруппа 6 августа 2025 года объявила о союзе с российской хактивистской группой NoName057(16), и всего через несколько часов Red Wolf запустила кибератаку на Министерство обороны Германии. В рамках операции, названной «Operation Germany», группа поделилась отчётом CheckHost, подтверждающим успешность DDoS-атаки на сайт министерства (нарушение доступности информационного ресурса).

Кибергруппа также смогла вывести из строя сайт chefinnensache.de, который занимается вопросами равных возможностей мужчин и женщин в бизнесе, представительством женщин на руководящих должностях и развитием политики разнообразия (diversity) в Германии. В обеих атаках Red Wolf публиковала критические хештеги и резкие политические послания, направленные против нескольких стран, включая Германию, Францию, Израиль и США. Агрессивная риторика группы и быстрая реализация угроз вызвали серьёзное беспокойство в европейском сообществе по кибербезопасности.

С учётом того, что целью атак является также Азербайджан, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности АР просит государственные органы обратить внимание на следующие меры:

- Усиление мониторинга сетей и систем;

- Своевременная проверка логов на предмет подозрительной активности;

- Внимательное отслеживание дополнительных нагрузок, разрывов соединений и других посторонних событий;

- Использование услуг DDoS mitigation и различных решений по информационной безопасности;

В случае выявления подозрительных ситуаций рекомендуется сообщать в Центр борьбы с компьютерными инцидентами - контактный телефон +994124353062, https://cert.gov.az/