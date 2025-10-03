Азербайджанские гимнасты завоевали золотые и бронзовые медали на III Играх стран СНГ

В рамках III Игр стран СНГ в Шекинском Олимпийском спортивном комплексе продолжаются соревнования по батутной гимнастике.

Как передает 1news.az, азербайджанский гимнаст Магсуд Махсудов (60.19 балла) превзошел всех своих соперников в индивидуальных соревнованиях среди юношей и завоевал золотую медаль.

Серебряным призером стал белорус Иван Литвинович (57.06), бронзовым – казахстанец Никита Тумаков (47.24).

Отметим, что белорус Иван Литвинович является двукратным олимпийским чемпионом.

Кроме того, азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова (56.040) завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях среди девушек.

Белоруска Лана Лебедева (57,710) заняла первое место, а россиянка Анжела Бладчева (57,660) – второе.