В Иране заявили, что никогда не стремились использовать атом в немирных целях

Министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салехи заверил, что республика никогда не стремилась использовать атом в немирных целях.

По словам главы ведомства, «Иран был объектом наблюдений миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) гораздо больше, чем любая другая страна в мире». Как уточнил министр в интервью испанской газете El País, республика никогда не стремилась «использовать ядерный вопрос для немирных» целей.

«Если бы он (Иран – ред.) этого хотел, он бы уже это сделал», - добавил Салехи.

«Для нас продвижение к [созданию] ядерной бомбы - полный запрет с этической, религиозной и правовой точек зрения», - заверил он.

Министра спросили, почему уран обогащается до столь высокого уровня, если целью не является ядерная бомба.

«Мы хотели сказать западному миру следующее: мы можем, но не хотим. К сожалению, этот голос не слышат», - указал глава ведомства. Он пояснил, что обсуждать детали иранской ядерной программы «можно было бы в ходе диалога, который создал бы возможности для обеих сторон».

«Когда мы обогащали уран до 3%, шел диалог, но поскольку считалось, что это и есть наш максимум, нам не предлагали лучших условий», - отметил Салехи.

Источник: ТАСС