Пашинян бьет тревогу: территория Армении тает

В сфере добычи строительного песка Армения сталкивается с большой проблемой, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на форуме «Горнодобывающая промышленность Армении» («Mining Armenia Forum 2025»).

«Мы не нашли способов с этим справиться, и это серьезный вызов. Здесь мы сталкиваемся с явлениями государственной безопасности и проблемами нарушения территориальной целостности, когда выясняется, что добыча песка из реки Аракс (Араз – ред.) сокращает территорию нашей страны. И у нас нет здесь эффективных мер противодействия», - констатировал глава армянского правительства.

Источник: News.am