 Подозрения в прослушке: новые детали дела Мамедли и Райана | 1news.az | Новости
Общество

Подозрения в прослушке: новые детали дела Мамедли и Райана

First News Media12:08 - Сегодня
Подозрения в прослушке: новые детали дела Мамедли и Райана

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

Судебный процесс в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльмина Рустамова продолжился оглашением показаний Азада Мамедли на предварительном следствии.

Установлено, что в переписке между сторонами Мартин Райан утверждал, что сотрудник посольства Франции Лоран Лёдит подарил Азаду Мамедли клавиатуру и мышь, поскольку его клавиатура не работала, и, передавая эти предметы последнему, он сказал, что в посольстве много неиспользуемой техники. У Азада Мамедли тогда возникли подозрения.

Он предположил, что французские дипломаты считают их источниками информации, и что Лоран Лёдит мог установить на этих предметах подслушивающее устройство или скрытую камеру.

Мамедли также сказал Мартину, что сменявшие друг друга французские дипломаты видели в них не друзей, а источники информации: «Мы отличаемся от других. Мы знаем геополитическую ситуацию в Азербайджане и даже можем её анализировать и предоставлять информацию».

В переписке Мартин высказал подозрение, что у Азада в доме может быть устройство слежения.

Мартин предложили Азаду прояснить этот вопрос со специалистом. А.Мамедли добавил, что даже тайная запись разговора с ним Мартина может быть расценена как предательство.

А.Мамедли спросил М.Райана, может ли он получить хоть какую-то пользу от французского посольства.

М.Райан ответил, что в настоящее время это опасно.

Источник: Oxu.az

