В Армению прибыла делегация из США для реализации «маршрута Трампа»

В Армению прибыла делегация США по вопросам таможенной и приграничной безопасности – визит проходит в рамках подписанных 8 августа в Вашингтоне документов касательно "маршрута Трампа" (TRIPP).

Американские специалисты будут оценивать возможности пограничных сил Армении с целью проанализировать и выявить направления, "нуждающиеся в улучшении", передают армянские СМИ со ссылкой на сообщение посольства США в Армении.

Американская сторона считает, что использованная в других странах методика позволит Армении тоже укрепить безопасность своих границ и конкретизировать "направления, требующие стратегических инвестиций".

В посольстве заявляют, что визит заокеанских гостей – первый шаг на пути налаживания партнерства в контексте реализации проекта "Перекресток мира".

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком на 99 лет на развитие маршрута 741(будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.