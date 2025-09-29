В Азербайджане введены новые тарифы на метро и автобусы

В соответствии с «Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих районах на 2025–2030 годы» мероприятия в сфере общественного транспорта выполняются поэтапно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифрового развития и транспорта.

Отмечается, что в рамках Государственной программы ведется значительная работа по обновлению инфраструктуры, строительству новых станций метро, закупке новых вагонов и электробусов, а также по развитию гаражей, депо, энергетического обеспечения и инфраструктуры для зарядки электробусов и вагонов.

С целью постоянного поддержания высокого уровня качества услуг общественного транспорта и обновления автобусного парка, в эти дни глава государства подписал указ о некоторых мероприятиях по совершенствованию регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, что ускорит обновление автобусного парка и предоставление качественных услуг пассажирских перевозок.

Автобусы

В настоящее время частные транспортные компании продолжают поставлять в страну современные автобусы, использующие экологически чистые технологии - электрическую энергию или сжатый природный газ.

В соответствии с Государственной программой как Баку, так и различные регионы страны обеспечиваются новыми автобусами.

В городе Гянджа полностью обновлен автобусный парк. В недавно открытом новом автобусном депо находятся 244 современные и комфортные транспортные средства, используемые на городских маршрутах. К концу 2025 года их число достигнет 280.

В течение 2025 года в столице в перевозки привлекаются около 100 экологически чистых автобусов, к концу года их количество составит 400.

Процесс обновления охватил также город Сумгаит и район Абшерон - в пользование пассажиров введено 85 современных автобусов. Кроме того, к концу года в Нахчыван будет доставлено 60 автобусов с электрическим двигателем.

Этот процесс проводится и в освобожденных от оккупации территориях. В соответствии с планом «Великое возвращение», в первую очередь предусмотрено обеспечение электротранспортом городов Лачин, Ханкенди, Джебраил и Агдам. Эти транспортные средства уже доставляются в страну, для них готовятся специальные депо.

В целом, в рамках проводимой работы предусмотрено, что к концу 2026 года в освобожденных от оккупации территориях будут введены в эксплуатацию 143 электрических автобуса для городских и пригородных маршрутов и 19 электрических автобусов для междугородних (межрайонных) перевозок.

Метро

В рамках Государственной программы предпринимаются важные шаги по расширению столичного метрополитена. В настоящее время завершается проектирование 10 новых станций. Согласно соответствующему плану, их строительство должно быть завершено в запланированные сроки и станции введены в эксплуатацию.

Одна новая станция планируется к открытию для пассажиров в 2026 году.

Также последовательно проводятся мероприятия по обновлению парка вагонов метро. В последнее время приобретено 65 новых вагонов, из которых 35 уже введены в эксплуатацию. Остальные 30 вагонов планируется запустить для пассажиров в текущем году. До 2030 года предусмотрена закупка и ввод в эксплуатацию еще 299 вагонов нового поколения на линии метрополитена.

Решение

В условиях, когда возникла необходимость предоставления более качественных услуг в сфере общественного транспорта, для обеспечения стабильности пассажирских перевозок и достижения целей, поставленных в Государственной программе, было принято соответствующее решение о регулировании тарифов, и утверждены новые тарифы:

- Тариф за одну поездку в метро - 60 гяпиков;

- Минимальный тариф на пассажирские перевозки современными маршрутами городского (пригородного), междупоселкового и пригородного автобусного сообщения, работающими только с безналичными средствами оплаты (тарифы варьируются в зависимости от расстояния) - 60 гяпиков.

Эти тарифы вступят в силу с 1 октября 2025 года.

Внутри административной территории города Баку новые тарифы на городские, пригородные и межпоселковые автобусные маршруты будут применяться только к автобусам, которые работают с безналичными средствами оплаты, а также к автобусам, работающим на электричестве или сжатом природном газе (CNG).

На первоначальном этапе это изменение охватит примерно 30% существующей маршрутной сети столицы, соответствующей указанным требованиям. На маршрутах, которые не соответствуют требованиям, изменения цен применяться не будут.

В то же время изменение тарифов будет распространяться на регулярные автобусные маршруты между Баку-Сумгаит, Баку-Абшерон, Сумгаит-Абшерон, а также на маршруты в других городах и районах. Эти изменения будут применяться только к автобусам, использующим безналичную оплату, работающим на электричестве, CNG или на дизельном топливе, произведенном после 1 января 2025 года.

Подчеркивается, что изменение тарифов положительно скажется на повышении финансовой устойчивости перевозчиков, ускорении обновления автобусного парка (в последующие годы планируется ежегодно закупать и вводить в эксплуатацию около 400 новых автобусов), обеспечении удобства оплаты для населения, стимулировании использования экологически чистых автобусов и повышении прозрачности пассажирских перевозок.

Дополнительно будет стимулироваться переход перевозчиков на системы безналичной оплаты, что создаст технические возможности для внедрения дифференцированных тарифов в пассажирских перевозках.