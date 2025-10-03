Погода на субботу: В Баку не ожидается осадков

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 4 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков; ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Северо-восточный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днём 19–24° тепла. Атмосферное давление - 767 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 70-80 %, днём 55-65 %.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, местами возможен туман.

Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12–16°, днём 19-24°; в горах ночью 1-6°, днём 10-15° тепла.