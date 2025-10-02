«Лже-врач снова в деле? «Dr. Гюлю» замечена в новой эстетической клинике - ВИДЕО

Утверждается, что лже-врач Гюльбада Абдуллаева, называющая себя как «Dr. Гюлю» и ставшая известной после скандала с неэтичными кадрами во время пластической операции в клинике «Uğur-777», снова приступила к деятельности.

В социальных сетях распространяются видеокадры, на которых видно, что Гюльбада Абдуллаева теперь работает в другом учреждении - эстетическом центре «Dost».

Сама Абдуллаева также подтвердила эту информацию, однако заявила, что пока не начала деятельность в качестве хирурга.

Напомним, что после публикации скандальных видеоматериалов Министерство здравоохранения провело расследование. Было заявлено, что имя Гюльбады Абдуллаевой отсутствует в Едином реестре медицинских работников Министерства, а значит, не имеет права заниматься медицинской деятельностью.

Также в социальных сетях выдвигались утверждения, что раньше она работала парикмахером.

Подробности - в видеоматериале “Xəzər Xəbər”.

Читайте по теме:

Минздрав: женщина с видео — лжеврач без права на медицинскую деятельность - ВИДЕО

Пациентка прокомментировала скандальное видео из операционной: Они меня опозорили. Я требую возмещения ущерба