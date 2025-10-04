Эрдоган назвал ответ ХАМАС на план Трампа важным шагом на пути к миру в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ответ радикального палестинского движения ХАМАС на план президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа важным шагом на пути к достижению мира в регионе.

Он призвал Израиль немедленно прекратить военные действия и соблюдать план прекращения огня.

"Ответ ХАМАС на план по прекращению огня в Газе является конструктивным и значимым шагом на пути к достижению прочного мира. Израиль должен немедленно прекратить все атаки и соблюдать план перемирия. Необходимо без промедления принять все необходимые меры для обеспечения доставки гуманитарной помощи в Газу и достижения прочного мира", - говорится в заявлении президента Турции в X.

МИД Турции в свою очередь выразил надежду, что ответ ХАМАС "дает возможность немедленно установить прекращение огня в Газе, обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в регион и проложить путь к принятию мер по достижению прочного мира".

29 сентября Белый дом обнародовал"всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом.

В ночь на 4 октября ХАМАС выразил готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. ХАМАС сообщил, что готов "немедленно перейти к переговорам через посредников, чтобы обсудить данный вопрос". Движение также подтвердило, что "готово передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов" в свете того, что все палестинские фракции "пришли к консенсусу" относительно необходимости его формирования. В то же время радикалы указали, что "остальные пункты плана Трампа касательно будущего Газы должны обсуждаться всеми палестинцами". ХАМАС полагает, что для этого будет необходим общенациональный диалог, и отмечает, что готов "принять в нем участие".

Источник: ТАСС