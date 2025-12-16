Когда рост играет роль: снимки с Мелони и Шапу взорвали соцсети - ФОТО

В Риме прошла встреча премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Мозамбика Даниэля Шапу.

Лидеры обсудили вопросы энергетики, торговли и сотрудничества. Однако внимание медиа быстро сместилось с официальной повестки на заметную разницу в росте двух политиков.

Рост президента Мозамбика - 2,04 метра, премьер-министр Италии - 1,58 метра. Фотографии с официальной встречи, на которых лидеры позируют рядом, мгновенно стали вирусными в социальных сетях.

Журналисты, пытавшиеся сделать удачные кадры, столкнулись с трудностями: одни приседали, другие ложились на пол, чтобы «поместить» обоих в один кадр. Эти моменты также вызвали волну шуток в соцсетях.

Даниэль Шапу - поклонник баскетбола, и его высокий рост неоднократно привлекал внимание во время встреч с мировыми лидерами.

Источник: Haberler