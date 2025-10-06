 Орбан не хочет вводить евро, потому что считает, что ЕС «разваливается» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Орбан не хочет вводить евро, потому что считает, что ЕС «разваливается»

First News Media15:31 - Сегодня
Орбан не хочет вводить евро, потому что считает, что ЕС «разваливается»

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил против внедрения в Венгрии евро как валюты, поскольку считает, что ЕС «разваливается».

Об этом Орбан заявил в интервью местному экономическому порталу EconomX, на который ссылается «Европейская правда».

Глава правительства Венгрии убежден, что его стране не стоит связывать себя более тесными отношениями с Евросоюзом: «Венгрия не должна связывать свою судьбу с Европейским Союзом теснее, чем сейчас, и переход на евро был бы тесной возможной связью».

Орбан также убежден, что Европейский Союз находится в затруднительном положении, и «именно сейчас разваливается». По его мнению, если не произойдет радикальных изменений, этот процесс продолжится, и Европейский Союз останется в прошлом.

Венгрия, которая в основном зависит от ЕС в сфере торговли и модернизировала свою экономику с помощью миллиардов евро из европейских фондов, пока не соответствует условиям для принятия евро.

Некоторые из ее соседей, включая Польшу, Чехию и Румынию, также пока остаются за пределами еврозоны.
При этом стоит отметить, что 4 июня Европейская комиссия и Европейский центральный банк окончательно одобрили вступление Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года, что сделает ее двадцать первым членом этого валютного союза.

Поделиться:
356

Актуально

Мнение

Нахчыван, Шуша, Габала… Азербайджан нацелен на превращение тюркского мира в ...

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Габале с Премьер-министром Венгрии - ФОТО

Общество

В суде оглашены документы, связанные с ракетными ударами вооруженных сил Армении ...

Xроника

Ильхам Алиев принял в Габале генерального секретаря Организации тюркских ...

В мире

Трамп гарантировал арабским лидерам, что Израиль не начнёт войну

Израиль депортировал Грету Тунберг и еще 170 активистов «Флотилии стойкости»

В Армении засекретили отчет по 44-дневной войне

Орбан не хочет вводить евро, потому что считает, что ЕС «разваливается»

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

«Черепаха и Заяц» на новый лад: спектакль, показавший изнанку детства в Китае - ВИДЕО

Анна Акопян: Я закончила читать книгу Реджепа Тайипа Эрдогана

В Стамбуле произошло землетрясение

Президент Польши ежедневно общается с призраком - ФОТО

Последние новости

TABIA Group представляет новую эру целостного оздоровления в Азербайджане — YENEE – ФОТО

Сегодня, 19:00

В Азербайджане молла убил жену и отправился в мечеть на намаз

Сегодня, 18:45

Bugatti Mistral – самый быстрый родстер в мире теперь в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 18:30

Нахчыван, Шуша, Габала… Азербайджан нацелен на превращение тюркского мира в глобальный центр силы

Сегодня, 18:15

Трамп гарантировал арабским лидерам, что Израиль не начнёт войну

Сегодня, 18:05

Президент Узбекистана находится с визитом в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 17:57

Израиль депортировал Грету Тунберг и еще 170 активистов «Флотилии стойкости»

Сегодня, 17:40

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Габалу

Сегодня, 17:34

ИВ города Баку разъяснила ситуацию о сносе архитектурных зданий на «Советской»

Сегодня, 17:33

Ильхам Алиев встретился в Габале с Премьер-министром Венгрии - ФОТО

Сегодня, 17:20

Ильхам Алиев встретился в Габале с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра - ФОТО

Сегодня, 17:15

На этой дороге вводится частичное ограничение движения

Сегодня, 17:04

Министр обороны Азербайджана встретился с послом Великобритании

Сегодня, 16:51

Азербайджанский шпажист завоевал бронзовую медаль на III Играх стран СНГ

Сегодня, 16:50

Свыше 20 тысяч гостей посетят Всемирный форум городов в Баку

Сегодня, 16:46

В Баку пройдет пятый «Забег Победы»

Сегодня, 16:40

429 иностранцев выдворены из Азербайджана за третий квартал 2025 года

Сегодня, 16:21

«AzInTelecom» стал партнёром выставки «Rebuild Karabakh» — цифровые решения для восстановления Карабаха – ФОТО

Сегодня, 16:11

Садыр Жапаров прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 16:03

В Армении засекретили отчет по 44-дневной войне

Сегодня, 16:00
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного регионаСегодня, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10