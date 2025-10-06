В суде вновь представлены доказательства того, что приказ о ракетных ударах по Гяндже был отдан руководством Армении

6 октября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судебный процесс продолжился оглашением материалов уголовных дел.

Сначала были оглашены документы, связанные с ракетным обстрелом города Гянджа во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года.

Исследованные по эпизодам документы свидетельствуют о том, что вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня и нормы международного права, в том числе требования Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года ракетами типа 9К58 «Смерч» (БМ-30) и 9К72 «Эльбрус» нанесли удары по жилым кварталам города Гянджа, расположенным вдали от линии фронта, а также по отчетливо просматриваемым и различаемым образовательным и медицинским учреждениям, не являющимся военными целями, а также по гражданскому населению или отдельным гражданским лицам, не участвовавшим в боевых действиях.

Таким образом, вооруженные силы Армении совершили масштабные разрушения, не обусловленные военной необходимостью, акты терроризма и иные преступления, повлекшие за собой ранения и гибель мирных жителей, а также уничтожение имущества гражданского населения в особо крупном размере.

В ходе расследования по каждому из указанных инцидентов был проведен осмотр мест преступлений, тела погибших были осмотрены судебно-медицинским экспертом, получены и приобщены к материалам дела медицинские заключения о телесных повреждениях пострадавших, установлены и допрошены законные наследники погибших, одновременно были приняты решения о признании пострадавших потерпевшими и их допросе по делу, а также проведены допросы свидетелей и другие следственные действия.

В документах указывается, что в результате ракетных обстрелов города Гянджа 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года были преднамеренно убиты 26 мирных жителей, а 175 получили ранения различной степени тяжести. Из 26 погибших - 10 мужчин, 10 женщин и 6 несовершеннолетних. Из 175 раненых - 61 мужчина, 66 женщин и 48 несовершеннолетних.

Большой ущерб был нанесен объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам, жилым домам и другим строениям, расположенным в городе.

На основании документов и протокола о проведении предварительного осмотра места происшествия от 11 октября 2020 года было установлено, что вооруженные силы Армении нанесли удар по Гяндже с использованием баллистической ракеты.

По проведенным исследованиям было установлено, что взрыв произошел в результате удара оперативно-тактической ракетой 9К72 «Эльбрус», произведенной в СССР в период после 1978 года, получившей по классификации НАТО наименование SS-1c Skud B.

Предполагается, что ракета была нацелена на Гянджу с максимальной дальностью 275 км из армянского населенного пункта Варденис. Одноступенчатая баллистическая ракета на жидком топливе Р-17 производилась в бывшем СССР, а с 1987 года ее производство было прекращено.

Поскольку ракеты данного типа относятся к системам оперативно-тактического вооружения, являющимся стратегическим средством вооружения вооруженных сил бывшего СССР, а также государств СНГ, то право их применения принадлежит главе соответствующей страны, а также министру обороны с его согласия.

Такие ракеты наносят не по точным военным целям, а против населенных пунктов и гражданской инфраструктуры, что приводит к серьезным осложнениям, а именно к массовым человеческим жертвам и крупным разрушениям.

После этого обвиняемый Давид Манукян обратился в суд, заявив, что «руководство и армия» самопровозглашенного режима не были уполномочены отдавать «приказы» демонстрируемых ракетных устройств и по их использованию.

Судья З. Агаев заявил, что на текущем этапе идет процесс оглашения документов. Это создаст условия для стороны защиты, чтобы выразить свое отношение после того, как объявление документов будет завершено.

Затем адвокат обвиняемого Араика Арутюняна попросил предоставить копии документов, изученных в судебном заседании.

Председательствующий на заседании З. Агаев сообщил, что копии документов будут представлены.

Затем были обнародованы документы, связанные с фактами ракетного обстрела во время Отечественной войны Гёйгёльского, Товузского, Дашкесанского, Самухского, Сиязаньского, Кюрдамирского, Габалинского районов, а также города Мингячевир и территории Гёйгёльского национального парка.

Позже адвокат обвиняемого Левона Мнацаканяна выступил с ходатайством о конфиденциальной встрече с его подзащитным.

Судья Зейнал Агаев удовлетворил ходатайство и объявил перерыв на судебном заседании.

После перерыва судебное разбирательство продолжилось оглашением документов.

Один из обнародованных документов был связан с ракетными ударами вооруженных сил Армении по городу Барда, находившемуся вне зоны боевых действий во время Отечественной войны.

В исследованных документах указано, что в ходе Отечественной войны в результате ракетных ударов по Барде в разное время были умышленно убиты 29 человек, в том числе дети, женщины и пожилые люди, получили ранения 112 человек, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам, жилым домам и другим сооружениям, расположенным в городе.

Изучение документов сопровождалось фотографиями, относящимися к уголовным делам.

Судебный процесс продолжится 9 октября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.