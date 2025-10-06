На станции метро «28 Мая» демонтировали сидения - ВИДЕО

На станции метро «28 Мая» были демонтированы сидения, предназначенные для ожидания поездов.

Решение вызвало обеспокоенность среди пассажиров, особенно пожилых людей, женщин с детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили в пресс-службе ГКЦ «Бакинский метрополитен», демонтаж был произведён «в интересах безопасности и удобства пассажиров». По словам представителей ведомства, станция «28 Мая» относится к числу наиболее загруженных в системе метро, и удаление сидений направлено на обеспечение свободного движения пассажиропотока.

В целях обеспечения безопасности и комфорта при посадке и выходе из поезда сидения были убраны на участках, где поток людей особенно интенсивен. Однако пассажиры могут воспользоваться местами для сидения в центральном зале станции.

Источник: Qafqazinfo

Джамиля Суджадинова