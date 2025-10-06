«Отменить нельзя оставить»: Как в Иране решат вопрос хиджаба?

В последние дни в медиа распространяется информация о том, что в Иране закон об обязательном ношении хиджаба более не подлежит исполнению.

При этом дается ссылка на иранский телеграм-канал Azad Iran. Со ссылкой на Asr Iran канал сообщил о заявлении члена Совета по целесообразности Ирана Мохаммада Реза Бахонара: «С юридической точки зрения законопроект о хиджабе больше не имеет силы и не может быть реализован». Также приводится его прямая цитата: «В Иране больше нет юридического обязательства носить хиджаб. Это не повлечет за собой никаких штрафов, взысканий или правовых последствий. И передайте это полиции».

Первоисточником является видеоинтервью Бахонара, данное им изданию Entekhab. На сайте этой медиаструктуры приводятся слова политика: «Страной нельзя управлять с помощью закона об обязательном хиджабе». Согласно сайту, он отметил, что в Исламской Республике происходит «мягкая трансформация парадигм», и добавил: «Политика обязательного ношения хиджаба была ошибочной и не должна продолжаться. Я не верю в обязательность ношения хиджаба. Не верю, и этот закон не является обязательным».

Тот же Entekhab пишет, что заявление Бахонара вызвало острую реакцию со стороны консервативного крыла иранской политики. Издание публикует заявления представителей политических кругов и экспертного сообщества, многие из которых выразили несогласие с позицией Бахонара. Критики подчеркивают, что подобные решения не входят в компетенцию чиновника его уровня, а отмена закона об обязательном ношении хиджаба, по их мнению, не имеет юридических оснований и перспектив реализации. Они задаются вопросом: «действительно ли Бахонар озвучивает решения правительства, которые представители консервативного крыла предпочли бы не слышать, или же среди высших должностных лиц все еще сохраняются разногласия по поводу того, как следует поступать в вопросе хиджаба?»

В этом контексте они напоминают недавнее заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана в интервью NBC Nightly News, в котором он выступил против принуждения женщин к ношению хиджаба. «У людей есть право выбора», - сказал президент Ирана, когда его спросили о Махсе Амини, чья смерть три года назад после задержания иранской полицией нравов за ненадлежащее ношение обязательного в стране хиджаба спровоцировала общенациональные протесты. «У нас не было надлежащего управления внутренними вопросами и их реализацией, - добавил он в ходе обширного интервью. - В своих выступлениях в мечетях я занимал очень четкую позицию. Я ясно сказал, что этого не должно было происходить».

В августе в интервью Nour News Пезешкиан заявил, что никого нельзя заставить носить хиджаб силой, равно как и заставить отказаться его носить: «Я убежден, что невозможно силой одеть людей в хиджаб. Так же, как невозможно было силой сорвать хиджаб с их голов». Он призвал решать вопрос насчет ношения хиджаба «силой убеждения, посредством развития культуры, а не с помощью силы».

Еще раньше, в прошлом году, на первой после инаугурации пресс-конференции, Масуд Пезешкиан заявил, что полиция нравов Ирана больше не будет «беспокоить» женщин по поводу обязательного ношения хиджаба. «Полиция нравов не должна была противостоять [женщинам]. Я прослежу, чтобы они не беспокоили [их]», — сказал он (цитата по The Independent). В то же время, добавил он, в Иране верят, что верующие мусульманки должны быть целомудренными и носить хиджаб. По его словам, разногласий на эту тему нет, но «опасно и вредно» давать врагам Тегерана повод воспользоваться данным вопросом.

Некоторые политики в своих комментариях иранским медиа отмечают, что позиция президента по вопросу обязательного ношения хиджаба привело к тому, что данный вопрос временно снят с повестки - без публичных обсуждений. В целом, все указывает на то, что в политических верхах все еще нет единого и целостного мнения по данному вопросу: «Одни настроены на настойчивость в преодолении сопротивления тех, кто выступает против обязательного ношения хиджаба, как бы сложно это ни было, другие – убеждены, что отмена этого правила неизбежна. Консерваторы противятся любым подчинению велениям времени, реформисты – верят в смену парадигмы - так, как об этом сказал Мохаммад Реза Бахонар».

Стоит отметить, что в истории Ирана был период запрета на ношение хиджаба - это произошло в 1936 году при правлении Реза-шаха Пехлеви, настроенного на модернизацию страны. Политика шаха вызвала недовольство среди духовенства и традиционных слоев населения, и в 1941 году женщины снова получили право носить хиджаб. С 1983 года - через четыре года после исламской революции, в результате которой была свергнута монархия - ношение хиджаба в Иране является обязательным по закону. В последние годы инициативы законодательно ужесточить правила в связи с ношением хиджаба сталкиваются с сопротивлением.

Сегодня вопрос ношения хиджаба остается в Иране крайне чувствительной темой.

Консервативные круги настаивают на сохранении обязательного характера хиджаба как одного из столпов исламского порядка, в то время как реформистски настроенные политики и общественные деятели выступают за предоставление женщинам права выбора и не исключают возможности отмены соответствующего закона.