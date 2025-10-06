Гребцы из России впечатлены организацией соревнований в Азербайджане

Российские гребцы Кирилл Косицын и Ярослав Якшин поделились своими впечатлениями от участия в соревнованиях по гребле на III Играх стран СНГ в Азербайджане, отметив высокий уровень организации и дружескую атмосферу.

Как передает 1news.az, спортсмены заявили, что получили «очень много нового опыта» благодаря участию в Играх.

«Погоняли на нестандартной для нас дистанции. У нас очень много эмоций. Игры больше всего нам запомнились яркими стартами, разгонами», - рассказали спортсмены.

Спортсмены дали высокую оценку принимающей стороне: «Мероприятие у вас организовано на высоком уровне, поэтому все хорошо прошло. Прекрасная организация, очень добрые ребята. Мы все вместе хорошо общались с другими странами».

Подводя итог своему выступлению, гребцы отметили: «Дружной командой приехали и показали хороший результат. Под финиш было немного сложно, но мы справились».

