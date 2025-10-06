Александр Барауля: «Я бы хотел поблагодарить Азербайджан за гостеприимство, с которым нас здесь приняли»

Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля высоко оценил организацию III Игр стран СНГ, проходящих в Азербайджане, а также выразил благодарность за гостеприимство.

Как передает 1news.az, в беседе с журналистами Александр Барауля отметил: «Самую высокую оценку можно дать организации мероприятия. Я бы сказал, мероприятие проходит на мировом уровне. Это включает в себя инфраструктуру, работу волонтеров, подготовку, зрителей».

Он также поделился впечатлениями о самом мероприятии: «Мне очень понравилось открытие, люди и их гостеприимство, душевность, с которой они нас приняли. Я бы хотел поблагодарить Азербайджан за гостеприимство, с которым нас здесь приняли».

Комментируя успех своей страны в гребле, А. Барауля отметил: «Гребля – очень развитый вид спорта в Беларуси, поэтому, видимо, мы и выиграли очень много медалей».

