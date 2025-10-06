В Барде механик погиб в результате взрыва на производстве

5 октября около 12:00 в Бардинскую районную прокуратуру поступила информация о смерти жителя Барды Тейюба Юсифова (1960 г.р.), произошедшей на его рабочем месте.

В ходе расследования установлены обоснованные подозрения, что Т.Юсифов, работавший механиком на производственном участке по изготовлению сыра, погиб от полученных травм в результате взрыва в котельной цеха, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162.2 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Предварительное расследование продолжается.